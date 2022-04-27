وزارة الصناعة: دخول 589 مشروع حيز الاستغلال وتوفير 33 ألف منصب شغل

27 أبريل، 2022

أعلنت وزارة الصناعة، عن دخول 589 مشروع استثماري، حيز الاستغلال الفعلي بعدما تم رفع العراقيل عنه مما سمح بخلق 33.794 منصب عمل.

وحسب حصيلة للوزارة، فإن عدد المشاريع التي دخلت فعليا مرحلة الاستغلال تمثل حوالي 70 بالمائة من المشاريع التي رفعت عنها القيود، والبالغ عددها إلى غاية 24 أفريل الجاري 854 مشروعا استثماريا من شأنها استحداث أكثر من 51 ألف منصب عمل.

وأفادت الوزارة، أن اللجنة الوطنية واللجان المحلية، تستهدف إجمالا رفع العراقيل عن 915 مشروعا استثماريا منتهي. لكنه بقي عالقا بالرغم من جاهزيته لأسباب ذات طابع إداري.

كما كشفت ذات الحصيلة، أنه بعد دخول حيز الاستغلال كل هذه المشاريع العالقة التي تقدر قيمتها الاستثمارية الاجمالية ب538 مليار و193 مليون دج. فسيتم إنشاء 52.187 منصب عمل.

وتم رفع العراقيل على جميع المشاريع التي كانت عالقة على مستوى 26 ولاية، فيما يتراوح معدل رفع العراقيل بين 80 و98 بالمائة في 11 ولاية، وبين 50 و80 بالمائة في 11 ولاية أخرى وأقل من 50 بالمائة في الولايات المتبقية، يضيف ذات المصدر.

ليديا كبيش

27 أبريل، 2022

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