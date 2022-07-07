أعلن اليوم الخميس، المدير المركزي بوزارة الصناعة المكلّف بالذكاء الإقتصادي واليقظة الإستراتيجية، عقون مقداد، عن إعادة بعث عملية جمع جلود الأضاحي.

وقال مقداد، أن :”عملية جمع جلود الأضاحي تندرج في سياق عام وهو مساهمة قطاع الصناعة في تنويع الإقتصاد”، موضحا أن وزارة الصناعة ستشرع هذه السنة تحت شعار “ثروة ثمينة – استغلال أمثل” في إعاد بعث هذه العملية التي انطلقت سنة 2018 وتواصلت سنة 2019 ثم توقفت بسبب كورونا.

وأضاف ذات المتحدث، أنه ومن أجل الإستغلال الأمثل لجلود الأضاحي، وجّه الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان مراسلة إلى كل عدد من القطاعات الوزارية ومنها الداخلية والصناعة، بالإضافة إلى الشؤون الدينية والبيئة للمساهمة في هذا الفعل الإقتصادي المهم.

ولفت مقداد، إلى أن نجاح العملية تقترن بنجاح الاتصال و التحسيس وبخصوص خارطة طريق المحددة للعملية، مضيفا أنها تتضمن توسيعا في عدد الولايات هذه السنة بحيث يصل العدد إلى عشرين ولاية مقارنة بالعملية الأولى النموذجية سنة 2018. التي لم تشمل إلا ست ولايات.

كما أشار المسؤول بوزارة الصناعة إلى نقاط أساسية يرتكز عليها إنجاح العملية و تتمثل في السلخ الجيد للأضحية ووضعها بالشكل الصحيح في نقاط الجمع.

أما بخصوص طريقة جمع جلود الأضاحي، أوضح مقداد، أن مراسلة الوزير الاول يتم تنفيذها من قبل الولاة، و ذلك بتكليف المديريات القطاعية بالحرص على تنفيذ خارطة الطريق المرسومة وباشراك الجمعيات المحلية وجمعبات الأحياء و هي الفاعل الرئيس في هذه العملية الإقتصادية.

رمزي أحمد توميات

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