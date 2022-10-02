وزارة الصناعة توجّه دعوة لمؤسسات النسيج والجلود

دعا وزارة الصناعة، المؤسسات الوطنية الخاصة والجمعيات المهنية، الناشطة في شعبتي النسيج والجلود للمشاركة في أشغال اللجنة الوطنية الخاصة بالشعبتين بغية دراسة وضعية هذه الصناعات.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن الخطوة تأتي في إطار إعادة بعث وتنظيم الشعب الصناعية، حيث تهدف إلى دراسة وضعية صناعات النسيج والجلود وتشخيصها مع اقتراح الحلول الحقيقية والعملياتية لمختلف المشاكل المواجهة في سبيل إعادة بعثها.

ووفقا للمصدر، تضم اللجنة جميع الأطراف الفاعلة المعنية من القطاعين العمومي والخاص بدون استثناء، بالإضافة إلى الهيئات الرسمية، المنظمات ومخابر البحث ومراكز التكوين المتخصصة في هذا المجال.

كما يتعين على المؤسسات الوطنية الخاصة والجمعيات المهنية الناشطة في مجال صناعات النسيج والجلود، الراغبة في المشاركة الاتصال بوزارة الصناعة عبر البريد الالكتروني (cpsftext.cuir@industrie.gov.dz).

حيث يتم إرسال البيانات الخاصة بهم: اسم المؤسسة أو الجمعية المهنية، المسيّر، رقم الهاتف والعنوان، في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2022، يضيف البيان.

ليديا كبيش

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