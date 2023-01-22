وزارة الصناعة توجه بلاغا هاما للراغبين في المشاركة في أشغال ورشات العمل بفروع مختلفة

دعت وزارة الصناعة، المؤسسات الوطنية الخاصة، الكنفدراليات وكذا الجمعيات المهنية الناشطة في صناعة الخشب، الراغبة في المشاركة في أشغال ورشات عمل خاصة بهذا الفرع، والتي تندرج ضمن إطار تنظيم وإعادة بعث الفروع الاستراتيجية الصناعية في الجزائر خلال شهر فيفري، حسب بيان للوزارة الوصية.

وأشار البيان، إلى أنه يتعين على الراغبين بالمشاركة في هاته الأشغال، الاتصال بوزارة الصناعة عبر البريد الالكتروني: ( filiere.bois@industrie.gov.dz )، وموافاتها بالبيانات الخاصة التالية:اسم المؤسسة أو الكنفدرالية أو الجمعية المهنية، المسيّر، رقم الهاتف والعنوان.

وأوضح ذات البيان، بأن هذه الورشات تهدف إلى تطوير فرع الخشب وتقليص فاتورة استيراد منتجاته، وكذا الرفع من نسبة الادماج، وحيث ستدرس عدة مواضيع خاصة بهذا الفرع، تتمحور أساسا حول: المادة الأولية والعقار الصناعي، التكوين المهني في هذا المجال والسوق.

وكما ترمي هذه الورشات، إلى اقتراح الحلول الملائمة للعراقيل التي تعيق تطور هذه الصناعة، وهذا بمساهمة جميع الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص بالإضافة إلى الهيئات الرسمية، المنظمات ومخابر البحث ومراكز التكوين المتخصصة في هذا المجال،يختم البيان.

حورية سعداوي

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