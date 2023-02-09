وزارة الصناعة تكشف جديد تقدم أشغال مشروع فيات في الجزائر

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، مدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة “ستيلانتيس”،سمير شرفان، حسب بيان لوزارة الصناعة.

ووفقا للمصدر، فقد جرى الإستقبال مساء أمس الأربعاء بمقر الوزارة، حيث إستعرض الطرفان، خلال هذا الاجتماع، مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات في الجزائر للعلامة “فيات”، إحدى فروع مجموعة “ستيلانتس”.

كما عرض شرفان مختلف مراحل المشروع التي تم تجسيدها وتلك التي يجري حاليا تجسيدها، وذلك لاستكمال إنجاز المصنع في أقرب الآجال.

في حين بحث الجانبان سبل تسريع وتيرة إنجاز المشروع المتواجد في منطقة طفراوي بولاية وهران على مساحة 40 هكتار.

وفي هذا الصدد جدد وزير الصناعة، أحمد زغدار ، إلتزام مصالحه بمرافقة الشريك الإيطالي في تجسيد مختلف مراحل المشروع.

للإشارة، يقوم حاليا فريق من خبراء شركة “فيات” بمعاينة مدى تقدم المشروع. وبحث وتحديد الموردين والمناولين المحتملين لتزويد مصنع فيات بالأجزاء والقطع تحقيقا لأهداف الإدماج المحلي.

رمزي أحمد توميات

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