وزارة الصناعة تحسم الجدل حول منح رخصتين لعلامتين صينية وألمانية

حسمت وزارة الصناعة الجدل حول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص منح رخصتين لعلامات صينية وألمانية من أجل استيراد السيارات.

وفند محمد جبيلي مدير صناعات الصلب والميكانيك والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة، هذه الأخبار مؤكدا أنها خاطئة ولا أساس لها من الصحة.

وأكد جبيلي لدى حلوله ضيفا على قناة النهار، قيام القطاع بمنح رخصتين مسبقتين، مشيرا إلى أنه تم استقبال علامات آسيوية وأوروبية، مبرزا أنه تم منح رخصة مسبقة لعلامة واحدة للمركبات السياحية النفعية الخفيفة. وأخرى للدراجات النارية.

وأبرز ذات المتحدث، أن وزارة الصناعة تتحفظ على إخراج معلومات خاصة بالمؤسسات التي قدمت طلباتها، حيث قال:”هذا يدخل في السر الخاص بالمتعامل الاقتصادي وحرية الفصح بالعلامة تعود لصاحب العلامة”.

كما أكد المسؤول بوزارة الصناعة، إلى أن دراسة الملفات حساس جدا وسترتفع وتيرة معالجة الملفات، للانتهاء منها في أقرب الآجال، موضحا أن الرخصة المسبقة تمنح للمؤسسة لتتيح لها الفرصة من أجل إنشاء المنشآت القاعدية فهي موافقة مبدئية للمتعامل لممارسة نشاط استيراد السيارات وفق شروط دفتر المنصوص عليها.

أما بخصوص الاعتمادات، فقال جبيلي أنه :”لحد الآن لم يتم إيداع أي طلب من أجل الاعتماد النهائي من قبل المؤسستين”.

ليديا كبيش

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