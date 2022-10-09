وزارة الصناعة: المفاوضات جد متقدمة مع عدة مصنعين عالميين للسيارات

كشف اليوم الأحد المدير العام للتنمية والتنافسية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند، أن المفاوضات جد متقدمة مع عدة مصنعين عالميين للسيارات من عدة جنسيات وقارات.

وأوضح قند لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية أن هدف الدولة الجزائرية هو إرساء صناعة حقيقية للسيارات وفق قواعد صحيحة، كاشفا أن المفاوضات تجري مع ماركات كبيرة للسيارات وبما يتجاوب مع طبيعة المستهلك الجزائري، سواء بامتلاك سيارة فخمة أو سيارات بسيطة تلائم القدرة الشرائية للواطن.

وأشار ذات المتحدث، الى أن هناك خارطة طريق رسمت نهاية 2021، من أجل مساهمة قطاع الصناعة بنسبة 15 بالمائة في الناتج المحلي الخام، ونترقب انطلاق الاستثمار في قطاع السيارات في القريب العاجل.

وأضاف المسؤول بوزارة الصناعة بالقول: “الاستثمار أصلا موجود في الجزائر وهناك مصانع وشركات سيتم استئناف العمل بها بعد أن فصلت العدالة في ملفاتها”.

وتابع نفس المسؤول قائلا: “كل المؤشرات تبعث على التفاؤل و2023 ستكون سنة لقطف ثمار جهود عام 2022 في المجال الصناعي”.

ليديا كبيش

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