وزارة الصناعة الصيدلانية تدعو للمشاركة في منتدى رجال الاعمال “الجزائري-الموريتاني”

تدعو وزارة الصناعة الصيدلانية المتعاملين الصيدلانيين للمشاركة في منتدى رجال الاعمال “الجزائري-الموريتاني”، المتبوع بلقاءات ثنائية B to B٬٬٬وذلك بالتقدم في أقرب الآجال الممكنة من الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية ALGEX٬أو من المؤسسة الوطنية للمعارض والتصدير SAFEXللقيام بإجراءات التسجيل٬حسب ما جاء في بيان للوزارة الوصية.

وأوضح ذات البيان٬بأن هذه التعليمات جاءت موجهة المؤسسات الصديلانية في إطار التحضير للمشاركة الجزائرية في المعرض التجاري الخاص بالمنتجات الجزائرية بنواقشط بموريتانيا٬وذلك في الفترة من 19 إلى 24 جانفي 2023.

حورية سعداوي

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