وزارة الصناعة: التكفل بانشغالات أزيد من 1800 متعامل اقتصادي

استقبلت مديريات الصناعة الولائية، 1808 متعامل اقتصادي للاستماع إلى انشغالاتهم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، حسبما أفاده به حصيلة لوزارة الصناعة

وحسب الحصيلة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، يعود هذا التوافد الكبير على المديريات نتيجة الاصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، كما أنها تشير إلى الثقة المُسترجعة بين المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في الإدارة.

واستحوذت الاستفسارات حول قانون الاستثمار الجديد وطلبات العقار الصناعي، على جل اهتمامات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الذين جرى استقبالهم.

وذلك بنسبة 83 بالمائة من مُجمل الانشغالات التي طرحت على مستوى المديريات الولائية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، يضيف ذات المصدر

في حين تصدرت الانشغالات المتعلقة بقانون الاستثمار الجديد الصدارة بـ 764 انشغال، متبوعة بطلبات العقار الصناعي بـ 737 انشغال، ثم الاستفسارات المتعلقة برفع العراقيل والإجراءات الإدارية الخاصة برخص الاستغلال، رخص البناء، الربط بمختلف الشبكات حيث تم بهذا الخصوص تسجيل 307 انشغال.

وأكد المصدر، أنه تم التكفل بهذه الانشغالات من طرف المديريات الولائية من خلال تقديم شروحات حول الاستفسارات المطلوبة بخصوص قانون الاستثمار الجديد، وتسجيل طلبات العقار الصناعي، وإعادة توجيه المستثمرين نحو الجهات الإدارية المختصة للتكفل بهم سيما تلك التي يعود الفصل فيها إلى قطاعات أخرى، وفق المصدر ذاته.

ومن جهتها سجلت ولاية أم البواقي أكبر عدد من الانشغالات المطروحة بـ 198 انشغال، تليها بومرداس بـ 123 انشغال، ثم عين تيموشنت 99 انشغال، وكذا تيبازة بـ 75 انشغال.

أنا بخصوص توزع الانشغالات حسب قطاعات النشاط الاقتصادي، تظهر الحصيلة أن أكبر عدد من الانشغالات المسجلة يتعلق بالقطاع الصناعي وذلك بـ 649 انشغال أي ما يعادل 36 بالمائة من مجمل الانشغالات المسجلة.

يليه القطاع الإداري بـ 116 انشغال أي 6 بالمائة ثم القطاع التجاري بـ 105 انشغال أي 6 بالمائة من إجمالي الانشغالات المسجلة على مستوى المديريات الولائية للصناعة.

رمزي أحمد توميات

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