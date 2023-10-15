وزارة الصناعة: إنعقاد اللجنة المشتركة “الجزائرية – الفيتنامية” غدا

15 أكتوبر، 2023

من المنتظر أن تنعقد الدورة 12 للجنة المشتركة الجزائرية -الفيتنامية بهانوي “الفيتنام” خلال الفترة من 16 الى 18 أكتوبر الجاري برئاسة علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ونغوين ثانه نغي وزير البناء بجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وحسب بيان لوزارة الصناعة فإن ذلك يأتي  في إطار تقوية العلاقات الثنائية بين الجزائر والفيتنام.

كما سيشرف عون على فعاليات منتدى رجال الأعمال “الجزائري-الفيتنامي” الذي سينظم على هامش اللجنة المشتركة.

هذا وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز وتقوية التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. لاسيما في المجال التجاري وفقا للمصدر.

في حين سيقوم الطرفان خلال هذا اللقاء بإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي ويتباحثان حول الآفاق الجديدة ذات الصلة بالشراكة والاستثمار لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.

بالإضافة كذلك إلى أن الزيارة ستكون كذلك فرصة لإبرام إتفاقيات ثنائية للتعاون في مجالات عديدة.

رمزي أحمد توميات

15 أكتوبر، 2023

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