أعلنت وزارة الصناعة، في بيان لها، عن إطلاق نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، وكذا الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا.

وحسب نص البيان، فإنه سيتم بداية من الأحد المقبل إطلاق نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها. وكذا نظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين أو منتجي الأجزاء في إطار نشاطهم.

ودعت الوزارة المتعاملين الراغبين في الاستفادة من هاذين النظامين التقرب من المصالح المعنية لوزارة الصناعة الكائن مقرها في عمارة الكوليزيه، 2 شارع أحمد باي، نهج بوقرة، الأبيار-الجزائر العاصمة

وذلك أيام الأحد والثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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