وزارة الصناعة: إسمنت “جيكا ” يحوز على شهادة المطابقة مع المعايير الأوروبية CE

تحصل المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر ” جيكا “، عبر الفرع التابع له ” شركة الاسمنت لعين الكبيرة ” ، خلال شهر جويلية المنصرم، على شهادة المطابقة مع المعايير الاوروبية (CE) بخصوص الاثبات لثلاث 03 أنواع من الاسمنت، مصادق عليها بالمطابقة من قبل الجمعية الفرنسية للتقييس ( أفنور ).

وحسب بيان لوزارة الصناعة، فإن الأمر يتعلق بكل من ( جيكا مضاد ) CEM I 42.5 N- LH /SR5، (جيكا بيطون ، عادي التصلد ) CEM II/A6L 42.5 N، و(جيكا بيطون ، سريع التصلد ) CEM II/A6L 42.5 R

وأوضحت الوزارة، أن هذا الاعتراف يأتي بعد عشرين شهرا من التدقيق الذي قامت به هيئة ” أفنور ” مع إطارات شركة الاسمنت لعين الكبيرة.

وبإنتزاع هذه العلامة سيكون بمقدور مجمع “جيكا” تعزيز وجوده بقارة أوروبا من خلال تصدير إنتاجه من الاسمنت، بعد تمكنه من قبل دخول الأسواق الإيطالية والاسبانية والبريطانية، يضيف البيان.

وأشار المصدر، الى أن هذا الاعتراف يضاف إلى شهادة المطابقة الخاصة بمعايير المعهد الأمريكي للبترول من أجل إنتاج الاسمنت البترولي الذي يستخدم في قطاع المحروقات، والمحصل عليها شهر يوليو 2019 من ذات الهيئة التي تعتمد بالتصديق على جميع المواد والحلول الموجهة للصناعة النفطية العالمية، وهو ما سمح بتلبية الطلب الوطني المقدر بنحو 200 ألف طن سنويا بعد أن كان يتم إستيراده.

كما ساهم مجمع “جيكا” بشكل كبير في تلبية الطلب الوطني على الاسمنت، قبل أن يتمكن من اقتحام الأسواق الخارجية ابتداء من سنة 2018، حيث بلغت صادراته 2.247 مليون طن سنة 2021، باتجاه عدة دول من غرب إفريقيا على غرار كوت ديفوار، غامبيا، غانا، موريتانيا، السينغال، الكاميرون، البينين، غينيا.

بالإضافة إلى أسواق أخرى بأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي مثل البرازيل، البيرو، جمهورية الدومينكان، هايتي، فضلا عن عدد من الدول الأوروبية.

كما أبرزت الوزارة، أن هذا المسعى يندرج ضمن توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى استبدال الواردات بالمنتوج الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات.

ليديا كبيش

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