 وزارة الصحة تنظم أسبوعا توعويا حول مخاطر الإدمان على المخدرات

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها، عن تنظيمها لأسبوع توعوي حول مخاطر الإدمان على المخدرات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 أبريل الجاري إلى غاية 6 ماي المقبل. عبر كافة ولايات الوطن.

وحسب نص البيان، فإن هذا الأسبوع الذي يندرج في إطار “تنفيذ السياسة الوقائية للحكومة”. “حفاظا على صحة المجتمع والوقاية من آفة المخدرات”. سيعرف تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى المراكز العلاجية المتواجدة عبر التراب الوطني”.

ووفقا لذات البيان سيقوم المختصون في معالجة الإدمان ومهنيو الصحة العمومية بتنظيم خرجات ميدانية”. تهدف إلى “إيصال الرسالة الصحية والوقائية لأكبر عدد من أفراد المجتمع”.

كما يقوم قطاع الصحة طيلة أيام السنة، بمجهود متواصل ومتجدد للحد من ظاهرة الإدمان عبر سياسة وطنية ترتكز على شقين أساسيين هما الوقاية، خاصة في الوسط المدرسي والعمل على توفير العلاج للمدمنين الراغبين في التخلص من هذه السموم

وتابع البيان قائلا :”وبغية تجسيد هذه السياسة تعزز قطاع الصحة بفتح 46 مركزا وسيطا موزعا عبر ولايات الوطن لعلاج الإدمان. بالإضافة إلى 6 مصالح ووحدات استشفائية في بعض المدن”

ليديا كبيش

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