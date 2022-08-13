وزارة الصحة تحذر من ارتفاع درجة الحرارة

أصدرت اليوم السبت، وزارة الصحة، بيانا ذكرت من خلاله بالإجراءات الوقائية الضرورية في أوقات الحرارة المرتفعة، حيث يعتبر الأطفال الصغار و الأشخاص المسنّون و كذا ذوي الأمراض المزمنة الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرّ.

وفي ظل الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة الذي تشهده البلاد هذه الايام، شددت الوزارة على ضرورة غلق المصاريع/الشبابيك الخارجية و الستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس، وإبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل.

ودعت الوزارة المواطنين الى تجنب الخروج في الأوقات الأشد حرّا، وذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء، مضيفة بالقول :”إذا استلزم عليكم الخروج، ارتدوا ملابس خفيفة و واسعة و امكثوا تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس”.

كما حثتهم على الاستحمام عدّة مرّات في اليوم، وتناول كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر أو مادة الكافيين، وكذا تفادي النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…).

وشددت وزارة الصحة، على أنه أثناء موجة حر شديدة، لابد من الانتباه إلى الأعراض التالية: آلام في الرأس، الرغبة في التقيؤ، عطش شديد، ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار و الجفاف، وتشوّش ذهني.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الأعراض قد تشير إلى الإصابة بضربة حرّ، وعليه لابد من الاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية) ، و في انتظار وصوله، ينقل الشخص الذي يظهر عليه أحد هذه الأعراض إلى مكان بارد، شرب الماء، رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) و تهويته.

ليديا كبيش

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