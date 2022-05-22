أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بيانا، دعت من خلاله الى ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية، نظرا للارتفاع المحسوس في درجات الحرارة. حيث يعتبر الأطفال الصغار والأشخاص المسنّون وكذا ذوي الأمراض المزمنة الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرّ.

ودعت وزرة الصحة إلى غلق الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس. إبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل.

كما شددت الوزارة على ضرورة تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا. وإذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء.

وقالت وزارة الصحة: “إذا استلزم عليكم الخروج، ارتدوا ملابس خفيفة وواسعة وامكثوا تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس. قوموا بالاستحمام عدّة مرّات في اليوم، إذا أمكنكم ذلك. تناولوا كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر أو مادة الكافيين. تفادوا النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…)”.

وأثناء موجة حر شديدة، دعت وزارة الصحة الى الانتباه للأعراض التالية “آلام في الرأس، الرغبة في التقيؤ، عطش شديد. ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار والجفاف، تشوّش ذهني. حيث قد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بضربة حرّ”.

ليديا كبيش

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