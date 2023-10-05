وزارة الصحة تتخذ إجراءات مشددّة لمحاربة “البق” بالمطارات والموانئ

قامت وزارة الصحة والسكان باتخاذ عدة إجراءات إستباقية لمحاربة إنتشار أي تطور وبائي أو ضرر ناجم عن الحشرات الضارة مثل “البق”.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها انه قد تم إصدار مذكرة تتضمن جملة من الإجراءات الوقائية التي يتعين إعتمادها لتفادي إنتشار أي تطور وبائي. أو أي ضرر آخر ناجم عن الحشرات الضارة مثل البق. يمكن أن يشكل تهديدا على الصحة العمومية، و ذلك على مستوى نقاط الدخول.

ويأتي هذا تطبيقا للوائح الصحية الدولية (RSI 2005) و مهام مراكز المراقبة الصحية على الحدود. و تحسبا لانتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر، حسب نص البيان.

هذا وقد باشرت وزارة الصحة بالتنسيق مع مختلف السلطات المختصة إلى تفعيل نظام اليقظة الصحية من خلال المراقبة الصحية للطائرات و السفن و وسائل النقل البري. وتطهيرها في حالة وجود تهديد لاحظه موظفو مراكز المراقبة الصحية الحدودية.

بالإضافة كذلك إلى تعزيز المراقبة الوبائية، والصيانة والمراقبة المنتظمة لنظافة المطارات و الموانئ و المواقع البرية. ناهيك عن مراقبة تطهير الأمتعة والبضائع المشبوهة التي يحتمل أن تحتوي على حشرات ضارة

وكذا تزويد المسافرين بالمعلومات الصحية. والإبقاء على التعاون والتنسيق الوثيق والمستمر مع جميع القطاعات العاملة في نقاط الدخول الجوية والبحرية و البرية.

كما شددت وزارة الصحة على ضرورة التنفيذ الصارم لمحتوى مذكرتها رقم 24 المؤرخة في 03 أكتوبر 2023. مع الحرص على إطلاع المديرية العامة للوقاية و ترقية الصحة بجملة القيود التي يمكن أن تواجه في تنفيذ التوجيهات التي تضمنتها ذات المذكرة

ليديا كبيش

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