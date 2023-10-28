وزارة الصحة الفلسطينية: ضحايا العدوان الصهيوني على غزة يصل لـ8400 شهيد

28 أكتوبر، 2023

ارتفع عدد ضحايا القصف الذي يشبه الاحتلال الصهيوني بشكل متواصل على قطاع غزة منذ 22 يوما، إلى 8400 شهيدا.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ضحايا العدوان الصهيوني، بلغ 8400 شهيدا بينهم 2913 طفلا و1709 إمرأة و364 مسنا. بالإضافة إلى تسجيل 21000 جريحا.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن قطع الكهرباء والاتصال على قطاع غزة، هدفه إرتكاب المزيد من المجازر وحجبها عن العالم.

وأضافت الوزيرة الفلسطينية، أن الليلة الماضية كانت مأساوية وشهدت أعنف قصف على غزة.

رمزي أحمد توميات

 

28 أكتوبر، 2023

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