وزارة الصحة الفلسطينية: المنظومة الصحية في غزة تخرج عن الخدمة تماما

وزارة الصحة الفلسطينية: المنظومة الصحية في غزة تخرج عن الخدمة تماما

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن المنظومة الصحية في غزة خرجت عن الخدمة تماما وباتت في حالة انهيار تام.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة:”نطالب بتدخلات عاجلة لإسعاف المنظومة الصحية المنهارة”، مضيفا بالقول:“المنظومة الصحية خرجت من الخدمة، إما بسبب القصف أو نقص الكوادر والمستلزمات الطبية”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة قائلا:“المجتمع الدولي لم يأخذ بعين الاعتبار تحذيراتنا بشأن خروج المستشفيات من الخدمة”.

ليديا كبيش

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