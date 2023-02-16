وزارة الصحة: الإمضاء على 8 اتفاقيات في مجالات عديدة

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على مراسم اختتام أشغال الدورة 23 للجنة الحكومية المختلطة للتعاون الجزائري الكوبي، رفقة وزير التجارة الخارجية و الكوبي، رودريغو مالمييركا دياز ، بالعاصمة هافانا، حسب بيان للوزارة الوصية.

وقد عبر الطرفان في كلمتهما الختامية، على أهمية هذا الاستحقاق الذي سيكون بمثابة خطوة لتجسيد و ترقية مشاريع التعاون الحالية بين البلدين، و كذا فرصة لتوسيع نطاق التعاون إلى مجالات أخرى ليكون مبنيا على التكامل و المصلحة المشتركة، حيث أشادا بنوعية العلاقة بين البلدين شعبا و حكومة، و التي تمتد جذورها إلى عمق التاريخ، يشير البيان.

وأفاد ذات البيان، أن أشغال هذه اللجنة أثمرت بالامضاء على 8 اتفاقيات في مجالات عديدة : الصناعة الصيدلانية ، الفلاحة ، الشباب و الرياضة ، الاتصال، كما تكللت بالامضاء على المخطط الاقتصادي الثنائي للفترة 2023- 2025 و كذا محضر الدورة 23 للجنة الحكومية المختلطة للتعاون الجزائري -الكوبي.

كما تكللت هذه الأشغال، بالاتفاق على امضاء اتفاقية التعاون في مجال الصحة مباشرة بعد تعديل بنود اتفاقية التعاون السابقة الموقعة في 30 جانفي 2018 بهافانا، يذكر البيان.

وقد اتفق الجانبان، على التحضير للدورة 24 لذات اللجنة خلال سنة 2024 بالجزائر، على أن يتم تحديد موعدها لاحقا، يختم البيان.

حورية سعداوي

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