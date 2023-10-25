وزارة الصحة: مليونا جرعة لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية

قام معهد باستور باقتناء مليوني جرعة لقاح مضاد لفيروس الأنفلونزا الموسمية. من أجل مباشرة حملة التلقيح الأسبوع القادم حسبما كشف عنه الدكتور جمال فورار مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة.

وأوضح فورار أنه تم إقتناء مليوني جرعة لقاح مضاد لفيروس الأنفلونزا الموسمية. مشيرا إلى أنه سيتم رفع هذه الكمية وفق الإحتياجات الوطنية مستقبلا.

وكشف ذات المتحدث في تصريح لوأج، أن حملة تلقيح الفئات المستهدفة ستنطلق الأسبوع القادم بعد أن شرع معهد باستور منذ أيام في توزيع جرعات اللقاح تماشيا مع احتياجات سكان كل منطقة بعد اقتناء مليوني جرعة، مع إمكانية رفع هذه الكمية مستقبلا.

وأوضح فورار، أنه تم توجيه تعليمة أين قام معهد باستور إلى حد الآن باقتناء 1.5 مليون جرعة سيتم توزيعها على المؤسسات الاستشفائية الجامعية. والمتخصصة والعمومية ومؤسسات الصحة الجوارية. إلى جانب الصيدليات المرخص لها مسبقا باللقاح ضد كوفيد-19.

هذا وتستهدف عملية التلقيح على الخصوص الأشخاص المسنين البالغين 65 سنة فما فوق. وكذا الكهول والأطفال المصابين بمختلف الأمراض المزمنة كأمراض القلب والشرايين والأمراض الصدرية.

بالإضافة كذلك إلى السكري والسمنة والكلى والجينية. بالإضافة الى النساء الحوامل ومهنيي الصحة.

كما شددت وزارة الصحة في مراسلة وجهتها الى مديرياتها عبر الولايات،على ضرورة إتخاذ كل الإجراءات اللازمة على مستوى المؤسسات الصحية المعنية بحملة التلقيح. كما تم تعيين الفرق الطبية وشبه الطبية التي تسند لها هذه المهمة وذلك استنادا إلى احتياجات الفئات المستهدفة”.

أما بخصوص عملية التلقيح على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية والمتخصصة والعمومية. فقد تم التأكيد على ضرورة تسهيل عملية إستقبال المواطنين المعنيين. مع تحديد المصالح التي تقوم بهذه العملية.

رمزي أحمد توميات

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