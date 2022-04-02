نشرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع :”فايسبوك ” مواقيت الإمساك والإفطار في شهر رمضان، لكامل ولايات الوطن.

وحسب المنشور، فقد تمّ تقسيم المواقيت على 3 مجموعات من الولايات، تضمّ الأولى ولايات شمال الوطن، وهي مرتبطة زيادة أو نقصانا بمواقيت ولاية الجزائر.

أمّا المجموعة الثانية فهي تضمّ الولايات الداخلية، وهي مرتبطة زيادة أو نقصانا بمواقيت ولاية الجلفة، بينما تضم الثالثة ولايات الجنوب، وهي مرتبطة أيضا زيادة أو نقصانا بمواقيت ولاية أدرار.

رمزي أحمد توميات

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