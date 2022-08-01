وزارة الشؤون الدينية: هذا هو نصاب الزكاة لهذا العام

1 أغسطس، 2022

أعلنت اليوم الإثنين، وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، أن نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لهذا العام قدر بثمن مائة وستة عشر ألف (816000) دينار جزائري

وأفاد بيان للوزارة، أن أصل النصاب هو (20) دينارا ذهبيا المقدر وزنها بـ85 غراما وحيث الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى (أجينور) حددت ثمن الغرام من الذهب من عيار 18 قيراط بـ 8.600 دج، وعليه فإن النصاب هذه السنة يقدر بـ 9600 دينار جزائري.

وأضافت الوزارة، أن وجوب إخراج الزكاة من كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول (العام) بمقدر 2.5 بالمائة أي ربع العشر سواء كان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها”.

كما كشفت وزارة الشؤون الدينية، أنها وضعت بين أيدي المزكين “صندوق الزكاة” بالحسابات البريدية الولائية من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين بما يسهم في التراحم والتضامن الاجتماعيين.

ليديا كبيش

1 أغسطس، 2022

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