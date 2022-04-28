وجاء في نص البيان :”على إثر ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار عن حفل ختان تم تنظيمه بولاية تقرت، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تؤكد أنها لم تنظم ولم تكن طرفا في أي حفل ختان بولاية تقرت”.

وأكدت الوزارة، أن الإشاعات المتداولة عبر صفحات الفايسبوك وهمية والتي تتداول تصريحا منسوبا زورا وبهتانا لوزير الشؤون الدينية والأوقاف بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة.

كما ذكرت وزارة الشؤون الدينية بقول الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينا).

ودعت الوزارة إلى إيلاء الشهر الكريم ما يليق به من قداسة وحرمة، واغتنامه في ما ينفع بين يدي الله تعالى : ( يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم)، وعدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار المكذوبة،

كما شددت ذات المصالح، على أن استيقاء أخبار الوزارة وتصريحات الوزير، مصدرها الموثوق يكمن في الموقع الرسمي الالكتروني للوزارة وكذا صفحاتها الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الوطنية المعتمدة.

رمزي أحمد توميات