وزارة الشؤون الدينية تعلن إطلاق خدمة “الفتوى المباشرة”

12 مارس، 2024

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم، في بيان لها، عن إطلاق خدمة “الفتوى المباشرة” عبر الموقع الرسمي للوزارة.

و دعت الوزارة في بيانها، المواطنين الذين يرغبون في طرح أسئلتهم الفقهية وتلقي أجوبتها بشكل مباشر من المفتين والعلماء، إلى الدخول عبر الرابط https://marw.dz، والضغط على أيقونة الفتوى المباشرة في الأوقات المحددة على الموقع.

و للاستفادة من الخدمة، أوضحت الوزارة، بأنه يجب استعمال جهاز حاسوب مزود بالكامِيرا والوسائل الصوتية (CAMERA; MICROPHONE; ECOUTEURS)، كما يمكن استعمال الهواتف الذكية، تضيف الوزارة.

شرف الدين عبد النور

12 مارس، 2024

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