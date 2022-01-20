وزارة الشؤون الدينية تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل

20 يناير، 2022

أصدرت اليوم الخميس وزارة الشؤون الدينية، بيانا أعلنت فيه عن إقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل بداية من الساعة العاشرة صباحا، مع تخصيص خطبة الجمعة غدا إلى التضرع لله بالدعاء وتذكير الناس بأحكام وآداب صلاة الاستسقاء.

وحسب نص البيان فإن الوزارة راسلت كافة مديرياتها عبر التراب الوطني من أجل إقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل إثر الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن.

كما أمرت الوزارة بتخصيص خطبة يوم غد الجمعة للتضرع لله تعالى بالدعاء وتذكير الناس بأحكام وآداب صلاة الاستسقاء ومنها التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام، والصيام قبل صلاة الاستسقاء وكذا التصدق على الفقراء والمساكين لنشر الرحمة والتكافل الاجتماعي.

ليديا كبيش

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