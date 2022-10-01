وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج تطمئن بخصوص الجزائريين المقيمين في واغادوغو ببوركينافاسو

أمام التطورات الأخيرة التي تشهدها دولة بوركينا فاسو، تتابع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عبر السفارة الجزائرية في واغادوغو، عن كثب وضعية أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد، حسب بيان الوزارة.

وتود الوزارة أن تطمئن أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادث يتعلق بمواطنينا. إن الجزائريين المقيمين أو العابرين في مدينة واغادوغو مدعوون للبقاء في أماكن إقامتهم ومواصلة مراعاة تعليمات السلامة والحذر من خلال تجنب أي تنقل غير ضروري.

كما تشجع الوزارة -يضيف البيان- الرعايا الجزائريين في هذا البلد على البقاء في تواصل دائم مع السفارة الجزائرية في واغادوغو من خلال أرقام الهاتف التالية:

00226 25 36 81 81

00226 25 36 81 82

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