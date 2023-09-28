وزارة الشؤون الخارجية: زيارة المقرر الأممي تُجسد تنفيذ التزامات الجزائر الدولية

اختتم المُقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، كليمان نيالتسوسي فول، زيارته الرسمية للجزائر.

وامتدت هذه الزيارة التي جاءت بدعوة من السلطات العليا في البلاد، من تاريخ 16 إلى 26 سبتمبر الجاري، حظي خلالها المقرر الأممي بجميع التسهيلات الممكنة في مقابلاته مع المسؤولين وغيرهم من ممثلي فعاليات المجتمع المدني الجزائري.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، أن زيارة المقرر الأممي تُجسد تنفيذ التزامات الجزائر الدولية وخاصة تقليد التعاون البناء الذي تحافظ عليه مع مختلف الفعاليات الدولية لحماية حقوق الانسان.

ليديا كبيش

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