وزارة الشؤون الخارجية تُفنّد أخبارا متداولة منسوبة لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن مالي

فنّدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم السبت، الأخبار المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن مالي المنسوبة للوزارة من خلال بيان زائف.

وجاء في بيان الوزارة أن “الأخبار المتداولة بشأن مالي والمنسوبة، اليوم، عبر شبكات التواصل الاجتماعي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، من خلال بيان زائف باسمها، هي أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة ولا تعدو عن كونها مجرد تلاعب”.

و جاء هذا التفنيد حسب ذات المصدر، ليندّد بهذا التجاوز، وليُعلم بأن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لا تتواصل أبدا عبر الفيسبوك أو أي شبكة تواصل اجتماعي أخرى، لدى أدائها لمهمتها الإعلامية.