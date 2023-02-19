وزارة الشؤون الخارجية تنفي قطعا تعليق منح التأشيرات للرعايا الفرنسيين

19 فبراير، 2023

نفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، تعليق التأشيرات للرعايا الفرنسيين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أن هذه المغالطات جاءت ضمن حملة كاذبة من دوائر معادية للجزائر.

وأشارت وزارة الخارجية في بيانها أن الخدمات القنصلية مستمرة في تقديم التأشيرات بشكل عادي للراغبين في زيارة الجزائر، وأكّدت أنّه مع مطلع السنة الجارية قدّمت مصالحها تسهيلات كبيرة لفائدة وكالات السفر، الراغبة في تنظيم رحلات نحو الـ24 ولاية جنوبية. كما أكّدت أنّ المصالح القنصلية لا تزال تعالج التأشيرات الفردية وفق الاجراءات المعمول بها.

ش.ن

 

19 فبراير، 2023

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