وزارة الشؤون الخارجية تكشف عن عدد الرعايا الجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا

وزارة الشؤون الخارجية تكشف عن عدد الرعايا الجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بأن عدد الجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا قد بلغ 1727 مواطن بتاريخ 17 مارس الجاىي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا العدد يمثل مجمل أعضاء الجالية المسجلين لدى المصالح القنصلية لسفارة الجزائر بكييف.

وأكدت الوزارة أن السلطات الجزائرية تحرص كل الحرص على ضمان سلامة أفراد الجالية، حيث قامت سفارات الجزائر في كل من بولندا، رومانيا والمجر بتسخير كافة إمكانياتها للتكفل الأمثل بالرعايا الجزائريين الذين تواصلوا مع مصالحها.

أما قي ما يخص الفقيد محمد عبد المنعم طالبي، نوهت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى أن الظروف الاستثنائية الصعبة الراهنة في مدينة خاركيف تحول دون إمكانية نقل جثمان الراحل نحو أرض الوطن، وسيتم التكفل بذلك حال توفر الظروف المناسبة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...