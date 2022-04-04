وزارة الشؤون الخارجية تعلن عن قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة التوظيف الخارجي

وزارة الشؤون الخارجية تعلن عن قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة التوظيف الخارجي

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي كاتب وملحق الشؤون الخارجية، بينما سيتم الإعلان عن تاريخ إجراء المسابقة لاحقا

وجاء في بيان للوزارة:” ننهي إلى علم كافة المترشحين لمسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي كاتب وملحق الشؤون الخارجية والمعلن عنها بتاريخ 13 ديسمبر 2021، أنه طبقا لمحاضر اللجان التقنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح، قد تم قبول المترشحين الواردة أسماؤهم في القوائم المبينة أدناه (عبر الرابط الإلكتروني)، موزعة وفق مراكز الامتحان والولايات التابعة لها:

http://www.mae.gov.dz/Emplois-stages-et-concours_15.aspx

كما أعلمت الوزارة كافة المترشحين الذين رفضت ملفاتهم والموجودة أسماؤهم في قوائم الملفات المرفوضة أنه بإمكانهم تقديم طعن مرفوقا بالملف المطلوب عبر عنوان البريد الإلكتروني المدون أدناه في أجل أقصاه 19 أفريل 2022.

recrutement@mae.dz

وأشار البيان، إلى أن هذا الإعلان يعتبر بمثابة تبليغ شخصي بالنسبة للمرشحين المرفوضة ملفاتهم من أجل تقديم طعونهم.، مشددة على أن كل الطعون الواردة خارج الآجال المحددة لا تؤخذ بعين الاعتبار.

ليديا كبيش

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