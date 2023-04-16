وزارة الشؤون الخارجية تطمئن بخصوص الجالية الجزائرية بالسودان

أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أنه على إثر الأوضاع المؤسفة التي تعرفها العاصمة السودانية، تتابع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالخرطوم، أوضاع الجالية الجزائرية المتواجدة في هذا البلد الشقيق، وتودّ التأكيد، أنه وبعد التواصل معها من قبل مصالح السفارة، لم تسجل أي إصابات بين أفراد الجالية الجزائرية.

من جهة أخرى، يضيف البيان؛ تدعو الوزارة أعضاء الجالية الجزائرية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات المحلية، وإلى التواصل المستمر مع مصالح السفارة الجزائرية من أجل توفير الدعم والمساعدة أو قصد الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم، وهذا عبر الرقم الأخضر التالي : 00249120062900.

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