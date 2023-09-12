وزارة الشؤون الخارجية تصدر بيانا بخصوص تصريحات وزير العدل المغربي

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن وزير العدل المغربي صرح يوم أمس بقبول المغرب المساعدات الإنسانية المقترحة من طرف الجزائر.

هذا وأبلغت وزارة الشؤون الخارجية نظيرتها المغربية عن طريق القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء والقنصلية العامة للمغرب بالجزائر، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة ثلاث طائرات ذات سعة كبيرة بغية نقل مساعدات انسانية إلى المغرب تتماشى مع الاحتياجات الضرورية في حالات الكوارث الطبيعية.

رمزي أحمد توميات

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