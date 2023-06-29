وزارة الشؤون الخارجية تستنكر مقتل الشاب نائل بفرنسا

29 يونيو، 2023

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، اليوم الخميس، أن الحكومة الجزائرية لا زالت تتابع بـ” اهتمام بالغ” تطورات قضية وفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها “علمت بصدمة واستياء بوفاة الشاب نائل بشكل وحشي و مأساوي والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة” .

و جاء في البيان أن “وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به”

كما أن “الحكومة الجزائرية لا زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية المأساوية، مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتها الوطنية

ش.ن

29 يونيو، 2023

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