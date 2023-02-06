وزارة الشؤون الخارجية تؤكّد عدم الإبلاغ عن تسجيل أي ضحايا أو مصابين جزائريين في زلزال تركيا وسوريا

وزارة الشؤون الخارجية تؤكّد عدم الإبلاغ عن تسجيل أي ضحايا أو مصابين جزائريين في زلزال تركيا وسوريا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب صباح اليوم مناطق في جنوب الجمهورية التركية وشمال الجمهورية العربية السورية، أن مصالحها تتابع عن كثب وضعية أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة في هذين البلدين الشقيقين من خلال خلية الأزمة التي وضعت لهذا الغرض عبر التنسيق الكامل مع سفارتي الجزائر في كل من دمشق وأنقرة وقنصليتها العامة بإسطنبول.

وأورد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه لم يتم إلى غاية الآن الإبلاغ عن تسجيل أي ضحايا أو مصابين بين أعضاء جاليتنا.

تهيب الوزارة بالجزائريين المتواجدين بالمناطق المتأثرة بهذه الكارثة مراعاة تعليمات السلامة والحذر الصادرة عن السلطات المحلية. كما تدعو الرعايا الجزائريين إلى البقاء في تواصل دائم مع مصالح سفارتينا في كل من أنقرة ودمشق وقنصلينا العامة في اسطنبول من خلال أرقام الهاتف التالية :

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