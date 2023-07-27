وزارة الشؤون الخارجية: استحداث لجنة اقتصادية مشتركة جزائرية-يابانية

وقع الأمين العام بالنيابة لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، نور الدين خندودي، وسفير اليابان بالجزائر، كونو أكيرا، اليوم بالجزائر العاصمة على اتفاق يتعلق باستحداث لجنة اقتصادية مشتركة جزائرية-يابانية، حسب ما اورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و بموجب هذا الاتفاق، الذي يعزز الإطار القانوني للتعاون الثنائي، تم إنشاء آلية تشاور بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر واليابان وتعزيز الاستثمار والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك على ضوء صدور قانون الاستثمار الجديد وتحسن مناخ الأعمال في الجزائر، يضيف البيان.

وستسمح اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي ستشكل بموجب هذا الاتفاق والتي سيرأسها مناصفة مسؤولون سامون من البلدين، بتعزيز آليات التعاون الثنائي تماشيا مع إمكانات وتطلعات الجزائر وطوكيو، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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