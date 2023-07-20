وزارة الشؤون الخارجية : إعتراف سلطة الاحتلال الإسرائيلي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية حلقة جديدة من سياسة الهروب إلى الأمام

قالت وزارة الخارجية في بيانها اليوم، أن الجزائر تعتبر إعلان السلطات المغربية اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بالسيادة المزعومة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية، فعلا صادرا عن سلطة احتلال لها سجل أسود في خرق القوانين الدولية وقرار الشرعية الدولية، وهي حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الاحتلال المغربي.

و أضافت الوزارة في بيانها، “إن هذا القرار الذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية، يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، تناسق سياسات المحتلين وتواطئهما المشترك في خرق القوانين الدولية والدوس على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وللشعب الصحراوي في تقرير مصيره كاملا غير مبتور”.

و قالت وزارة الخارجية في ختام بيانها،” إن هذه الخطوة التي لا تعدو إلا أن تكون صفقة مفضوحة لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية ولا المساس بحق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم، في تقرير مصيره طبقا لقرارات مجلس الأمن ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.

شرف الدين عبد النور

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