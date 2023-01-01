وزارة السياحة: زيارات تفتيشية ورقابية للفنادق تزامنا مع احتفالات رأس السنة

وزارة السياحة: زيارات تفتيشية ورقابية للفنادق تزامنا مع احتفالات رأس السنة

كشفت وزارة السياحة، عن قيام لجان تفتيشية تابعة لمديريات السياحة الولائية، بزيارات تفتيشية قصد معاينة المؤسسات الفندقية تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وحسب منشور للوزارة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، فان عملية المراقبة جاءت تطبيقا للتعليمات المتعلقة بمراقبة ومتابعة النشاط الفندقي تزامنا مع الاحتفالات بالعام الجديد.

وأضافت الوزارة أن لجنة تفتيش مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية الجزائر قامت بمعاينة ظروف استقبال المواطنين والسياح، وكذا الوقوف على نوعية الخدمات الفندقية والمطعمية على مستوى المؤسسات الفندقية الموجودة على مستوى العاصمة.

كما قامت مصالح مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية وهران بوضع مخطط رقابي و تفتيشي مس المؤسسات الفندقية الموجودة على مستوى اقليم ولاية وهران، ضمانا لنوعية الخدمات الفندقية والمطعمية المقدمة داخل المؤسسات الفندقية خاصة منها الاحتفالات برأس السنة الجديدة .

في حين قامت مصالح مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لولاية جانت وعنابة ايضا بضبط مخطط رقابي و تفتيشي مخصص للمؤسسات الفندقية الموجودة على مستوى اقليم الولايتين.

هذا ويذكر ان جل مديريات السياحة والصناعة التقليدية على مستوى التراب الوطني ، قد انخرطت في نفس المسعى قصد الوقوف على نوعية الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات الفندقية والسياحية.

رمزي أحمد توميات

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