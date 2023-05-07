وزارة السياحة توضح بخصوص طرد 100 معتمر في مكة

امرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، أصحاب الوكالات السياحة بضرورة الالتزام بالاحترافية في التعامل مع زبائنها. خاصة وان البلاد على موعد بموسم الحج.

وهذا قصد توفير للجزائريين أرقى الخدمات وأحسن التعاملات وبذلك يتم تفادي عقوبات. قد تنجر عن مخالفة التزاماتها نحو الحجاج والمعتمرين خاصة والسياح بصفة عامة.

ودعت وزارة السياحة في بيان لها، الى ضرورة التحري الجيد في المعلومات قبل نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا لتفادي تغليط الرأي العام.

وجاء في نص البيان،:” بعد تداول معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض 100 معتمر للطرد من الفندق في السعودية

وتبعا للمعلومات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام والمتعلقة بتعرض معتمرين جزائريين للطرد من فندق في مكة المكرمة”. “تعلم وزارة السياحة و الصناعة التقليدية أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة”.

وتابع البيان ذاته، “بالفعل وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الوزارة على مستوى ولاية بسكرة التي تنشط بها الوكالة السياحية “اقللا” كفرع للوكالة الأم المتواجدة بولاية تمنراست”. و”كذا على مستوى البقاع المقدسة، حيث تم التواصل مع مسير الوكالة السياحية والمتواجد بعين المكان”.

فقد تبين أن الوكالة السياحية قد وفرت الإقامة بمنطقة العزيزية بالقرب من مكة المكرمة”. “لفوجين من المعتمرين تم نقلهما إلى البقاع، الفوج الأول يضم 32 معتمر و الثاني61 معتمر”.

و”الذين لم يتلقوا أي صعوبات خلال إقامتهم التي تسير بصفة عادية.” “بالنسبة للفوج الأول فسيعود الى الوطن بتاريخ 8 ماي الجاري”.

اما الفوج الثاني يتوجه اليوم إلى المدينة المنورة للرجوع بعدها إلى الوطن بتاريخ 10 ماي ان شاء الله.

ليديا كبيش

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