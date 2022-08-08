وزارة السكن: وضع حجر الأساس لبناء أول مسجد أخضر في الجزائر

أشرف اليوم الإثنين، الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، مصطفى زواوي، عى وضع حجر الأساس لبناء المسجد الأخضر بسيدي عبد الله، حسبما أفادت به وزارة السكن في بيان لها.

وحسب نص البيان، فإن المسجد الأخضر هو أول مسجد ذكي على مستوى الجزائر، وهو يتميز المسجد بخصائص بيئية، حيث يعمل بنظام طاقوي مزيج بين الشمسي و العادي. بالإضافة إلى استغلال مياه الأمطار واستعمالها للتنظيف والسقي. وحنفيات مياه أوتوماتيكية واقتصادية.

كما تعمل أسوار ونوافذ المسجد بتقنية العزل الطاقوي مما يسمح بإقتصاد الطاقة الداخلية للمسجد، يضيف البيان.

وتبلغ مساحة الجامع 9000م²، ويحتوي على طابق أرضي يسع 2500 مصلي رجال. فيما يسع الطابق الأول 1500 مصلي رجال، والطابق الثاني 2000 مصلية للنساء، كما يحتوي أيضا على مدرسة قرآنية، وسكنين وظيفيين للإمام والمؤذن.

ووفقا لذات المصدر، فتتمثل مدة إنجاز الجامع في 24 شهر، مع التزام المقاولة بالعمل بنظام 8* 2.

رمزي أحمد توميات

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