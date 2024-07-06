وزارة السكن تُطمئن المواطنين: التسجيل في برنامج عدل3 يستمر يوميا من 08 صباحا إلى 18 مساء

وزارة السكن تُطمئن المواطنين: التسجيل في برنامج عدل3 يستمر يوميا من 08 صباحا إلى 18 مساء

طمئنت وزارة السكن والعمران والمدينة أن عملية التسجيل في برنامج عدل 3، ستتواصل في المنصة وفقا رزنامة العمل المسطرة أي من 08 صباحا إلى غاية السادسة مساءً 18 كل يوم حتى يتسنى لكل مواطن التسجيل.

وجاء في بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة أنّ الموقع الخاص بالتسجيل في صيغة عدل 3 تم افتتاحه يوم 05 جويلية على الساعة التاسعة مساء (21:00)

و بلغ عدد المسجلين 358 ألف مكتتب عبر كامل التراب الوطني إلى غاية الساعة العاشرة صباحا من يوم 06 جويلية 2024

منصة التسجيل في برنامج عدل 3 عرفت بطنا في عملية الولوج إليها وذلك راجع للعدد الكبير من المتصفحين الراغبين في التسجيل.

كما أورد البيان أنّه تمّ رصد عشرات المحاولات لاختراق الموقع تمّ التعامل معها بنجاح من طرف الجهات مع تحديد المصدر وسوف يتم التعامل معها بما ينص عليه القانون.

وختم البيان أنّ وزارة السكن والعمران والمدينة تتابع بدقة عملية التسجيل في منصة عدل 3 وستوافي المواطنين دوريا بكل المعلومات.

منصة التسجيل:

https://aadl3inscription2024.dz/AR/Inscription-desktop.php

كوثر غريبي