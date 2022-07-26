وزارة السكن: توزيع 680 ألف وحدة سكنية منذ 2020

تم توزيع ما يعادل 680 ألف وحدة سكنية بجميع الصيغ، خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2020 والسداسي الأول من 2022، حسبما أعلن عنه المدير العام للسكن بوزارة السكن محمد مرجاني.

وكشف مرجاني، لدى نزوله ضيفا على منتدى “الشعب”، أن البرنامج المتبقي في مجال المشاريع السكنية بجميع الصيغ على المستوى الوطني يقدر بـ 820 ألف وحدة سكنية.

وقال ذات المتحدث، أنه تم خلال السداسي الأول لسنة 2022 تم توزيع 160 وحدة سكنية بجميع الصيغ بمناسبة عيد الاستقلال. منها 77 ألف سكن عمومي إيجاري، بالإضافة إلى 37 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار.

بالإضافة إلى 13 ألف سكن ريفي و 19 ألف تجزئة إجتماعية و 6 آلاف وحدة للسكن الترقوي المدعم و 3.000 وحدة سكنية للسكن الترقوي العمومي.

ومن جانبه، كشف المدير العام للتعمير و الهندسة المعمارية بوزارة السكن حكيم باي، أن الدولة خصصت مبلغ 450 مليار دج منذ سنة 2010. للتكفل بتهيئة المواقع السكنية بمختلف المرافق والطرقات.

أما بالنسبة لدراسة الأقطاب الحضرية، لاسيما في مجال العمران والتهيئة وتخصيص الأرضية للمرافق المختلفة للستة الأشهر الماضية، فأكد باي، أنه تمت دراسة أكثر من 1.500 موقع يخص 41 ألف وحدة سكنية للحفاظ على النمط المعماري.

ويدوره، كشف نائب مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل عبد الحميد بورومة، أنه تم تسجيل لحد اليوم 575 الف سكن بصيغة البيع بالإيجار. من بينها 369.087 سكن تم الانتهاء منها و 190.913 في طور الانجاز. و 15.000 وحدة سكنية من برنامج 2021 توجد حاليا طور التحضير من أجل اطلاقها.

و أوضح بورومة، أنه يوجد من بين 190.913 سكن في طور الإنجاز، و67.773 وحدة التي تتجاوز الأشغال فيها 60 بالمائة. مؤكدا أنه لا يمكن تخصيص السكنات للمكتتبين إلا بعد بلوغ نسبة الأشغال بالمشاريع الخاصة بهم نسبة 70 بالمائة.

و بخصوص توقعات تسليم السكنات لهذه السنة، فأكد ذات المتحدث، أنه سيتم تسليم 130 الف سكن

رمزي أحمد توميات

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