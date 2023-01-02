وزارة الدفاع: حجز 48.54 طن كيف و35 كغ كوكايين خلال 2022

تميزت سنة 2022 بنتائج معتبرة في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، حسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي لسنة 2022.

وبخصوص مكافحة الإتجار بالمخدرات، تم توقيف 2016 تاجر مخدرات، كما تم حجز 48.54 طن من الكيف المعالج، و35.87 كغ كوكايين و10910403 أقراص مهلوسة.

أما بخصوص حماية الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، تم توقيف 11050 شخصا وحجز 2543 طن مواد غذائية الموجهة للتهريب والمضاربة.

في حين تم حجز 1961624 لتر من الوقود الموجهة للتهريب، و1165 عربة، و5912 مطارق ضغط، و9381 مولدات كهربائية، بالإضافة إلى 273 جهاز كشف عن المعادن، و 973.4 طن من خليط خام الذهب والحجارة، و104.8 طن نحاس وألمنيوم وكذا 1733 قنطار تبغ، و302064 مشروبات، و310452 وحدة من الألعاب النارية.

وفيما يخص محاربة الهجرة غير الشرعية، فقد تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ لـ5767 شخصا في البحر. وكذا توقيف 8750 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر حدودنا البرية.

رمزي أحمد توميات

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