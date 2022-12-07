وزارة الدفاع: حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة

قامت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بحجز كميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في حصيلتها الأسبوعية.

وحسب الحصيلة فقد اوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (155) شخصا وضبطت (21) مركبة و(155) مولدا كهربائيا و(124) مطرقة ضغط و(09) أجهزة للكشف عن المعادن و(15) قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 12 شخص وضبط 11 بندقية صيد و3 مسدسات آلية وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ (25) طن وكذا (18) قنطار من مادة التبغ و(15720) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

في حين أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (17946) لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وبشار.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (71) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (142) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات