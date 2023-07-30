وزارة الدفاع: حجز قنطار من المخدرات في الحدود الغربية

وزارة الدفاع: حجز قنطار من المخدرات في الحدود الغربية

قامت وحدات لحرس السواحل، إثر عمليات متفرقة بكل من الغزوات وبني صاف، بحجز 123,4 كيلوغراما من الكيف المعالج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد ضبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان، كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ 35 كيلوغراما.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتندوف خمسة منقبين عن الذهب وحجزت مركبة رباعية الدفع وخمسة أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب.

بالإضافة إلى جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما ضبطت مفرزة أخرى بجانت، خمسة مولدات كهربائية وست مطارق ضغط.

رمزي أحمد توميات

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