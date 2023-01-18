وزارة الدفاع: حجز أزيد من 7 قناطير من المخدرات المغربية

وزارة الدفاع: حجز أزيد من 7 قناطير من المخدرات المغربية

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، من توقيف 63 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وأوضحت الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع الوطني، فإن الكمية تُقدر بـ 7 قناطير و52.2 كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم ضبط 1.35 كيلوغرام من مادة الكوكايين و72949 قرص مهلوس.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 79 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 242 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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