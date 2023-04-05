وزارة الدفاع: توقيف 174 شخصا خلال أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 29 مارس إلى 04 أفريل 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

واوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وتندوف وجانت، (174) شخصا وضبطت (22) مركبة و(147) مولدا كهربائيا و(45) مطرقة ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن و(66) طن من خليط خام الذهب والحجارة

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف (08) أشخاص آخرين وضبط (10) بنادق صيد ومسدس آلي (01) وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(66) طن وكذا (3000) وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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