وزارة الدفاع: توقيف إرهابي و10 عناصر دعم

14 ديسمبر، 2022

تمكنت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي من القضاء على 3 إرهابيين والقبض على آخر واسترجاع أسلحة نارية، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في حصيلتها الأسبوعية.

وأوضح البيان، أن العملية النوعية التي قادتها وحدات للجيش الوطني الشعبي بتيبازة مكنت من القضاء على 03 إرهابيين وإلقاء القبض على إرهابي آخر واسترجاع 04 أسحلة نارية وذخيرة وأغراض أخرى.

كما سلم إرهابي آخر نفسه للسلطات العسكرية بأدرار وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، وفقا لبيانات سابقة لوزارة الدفاع الوطني.

كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي إرهابيا مبحوثا عنه بالوادي، في حين تم توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

في حين أوقفت مفرزة أخرى بتمنراست بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني5 أشخاص من جنسيات مختلفة بحوزتهم مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية صيد وكمية من الذخيرة، فيما تم كشف وتدمير 05 قنابل تقليدية الصنع خلال عملية تمشيط بجيجل.

رمزي أحمد توميات

14 ديسمبر، 2022

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