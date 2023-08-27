وزارة الدفاع: الغراب ” MERKURIY 734″ من الأسطول الروسي للبحر الأسود يرسو بميناء الجزائر

توقفت السفينة الغراب ” MERKURIY 734″ من الأسطول الروسي للبحر الأسود بميناء الجزائر، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في نص البيان:”في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الروسي، رست اليوم الأحد 27 أوت 2023 السفينة الغراب “MERKURIY 734″ من الأسطول الروسي للبحر الأسود بميناء الجزائر”

وعلى هامش هذا التوقف، قام قائد السفينة بزيارة مجاملة للسيد العميد قائد الواجهة البحرية الوسطى بالنيابة/ن ع1.

كما سيشهد هذا التوقف الذي سيدوم إلى غاية يوم 29 أوت 2023، تسطير عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم السفينة.

رمزي أحمد توميات

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