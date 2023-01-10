وزارة الدفاع تنظم زيارة لفائدة وسائل الإعلام الوطنية إلى اللواء التاسع بتندوف

نظمت يوم الإثنين٬ وزارة الدفاع الوطني٬زيارة موجهة لفائدة وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة إلى اللواء التاسع المدرع الشهيد بوزيدي محمد بالقطاع العملياتي جنوب تندوف بالناحية العسكرية الثالثة٬حسب بيان للوزارة الوصية.

وذكر البيان٬أن هذه الزيارة كانت فرصة لوسائل الإعلام الوطنية للإطلاع عن قرب والوقوف على القدرات والمؤهلات والجاهزية القتالية لمختلف وحدات اللواء في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب وحماية الحدود.

وختم البيان٬بأن الوفد الإعلامي اطلع على عدة إستعراضات على غرار الكوكسول، شوط المقاتل، درس نموذجي في سياقة الآليات وحصة نموذجية في الرمي بأسلحة المتن، ما جعل الإعلاميون يثمنون هذه المبادرة التي تعزز العلاقة الإعلامية مع المؤسسة العسكرية.

حورية سعداوي

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